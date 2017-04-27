Строительство базы “Новатэк” под Мурманском начнётся после июня 2017 года

Мурманск, , 13:33 — REGNUM Площадь центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области составит более 150 га. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно из отчёта губернатора Марины Ковтун в Мурманской областной думе.

«Общая стоимость проекта, по уточнённым данным предприятия, составит 50 млрд рублей, — привели информацию в пресс-службе правительства области. — С учётом масштабности запланированного объёма инвестиций и создания по меньшей мере 6,5 тысячи рабочих мест проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области».

Отметим, в составе центра предусмотрены производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий, два уникальных по размеру сухих дока, а также вахтовый городок.

В рамках отчёта губернатора, как сообщало ИА REGNUM, также стало известно о том, что новое предприятие «Роснефти» — «Завод по производству устьевых арматур Сапфир» начнёт проектно-изыскательские работы на площадке в Росляково в Мурманской области в текущем, 2017 году. По итогам будет разработана проектно-сметная документация. В 2019 году компания намерена приступить к созданию береговой базы обеспечения своих шельфовых проектов.

«Мы продолжим создавать комфортные условия для реализации проектов компаний «Новатэк» и «Роснефть», — заявила Ковтун. — Таким образом, мы намерены достичь стратегической цели — формирования нового направления специализации экономики региона и воплощения в жизнь сценария долгосрочной стратегии развития области, согласно которому наш регион должен стать стратегическим центром Арктической зоны России».

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