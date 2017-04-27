Медведев: Семь регионов РФ получат на ремонт дорог 2,5 млрд рублей

Москва, , 13:01 — REGNUM Правительство России выделит на строительство и ремонт дорог в семи регионах 2,5 млрд рублей. Об этом 27 апреля на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«2,5 млрд рублей распределяются на строительство и ремонт дорог в семи регионах»

, — отметил он. Указанные средства получат Бурятия, Тува, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская и Ярославская области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля глава правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что только 40% региональных дорог в России соответствуют требованиям эксплуатации. Для федеральных трасс этот показатель выше — более 70%.

В настоящее время в РФ реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В соответствии с ним дороги 37 крупнейших городов должны быть приведены к нормативному состоянию.

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