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ГЛОНАСС увеличивает поставки комплектов в Приморье

Экономика

До августа 2017 года будет отгружено свыше 13 000 комплектов Эра-ГЛОНАСС

Эра Глонасс
minsvyaz.ru
Эра Глонасс

Владивосток, 27 апреля 2017, 12:43 — REGNUM  Представители АО «ГЛОНАСС» уверены, что нехватки в модулях ЭРА-ГЛОНАСС для установки на ввозимые в Приморье иномарки не будет. Кроме того, пресс-служба поделилась с ИА REGNUM планами поставки аппаратуры на ближайшие три месяца.

Поставки модулей ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье набирают обороты. Если в апреле 2017 года, по заявлению компании, было отправлено 1096 комплектов, то в мае количество будет увеличено в три раза — 3104 комплекта. Последующие два месяца тоже продемонстрируют увеличение, это 3496 модулей в июне и 5504 модуля в июле 2017 года.

Как говорят в компании, этого количества должно хватить, чтобы полностью закрыть потребность автомобилистов Приморья в плане обязательного оснащения ввозимых автомобилей функционалом ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, пресс-служба производителя уверяет, что и со стороны владельцев автомобилей, не требующих обязательного оснащения, тоже есть интерес к установке комплектов. Но именно текущая потребность Приморья в этом функционале не позволяет оказывать услуги данной категории автовладельцев.

Добавим, что заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов во вчерашнем выступлении на ХI Международном навигационном форуме «Навитех-2017» отметил важность внедрения системы ГЛОНАСС и прочих телематических сервисов.

«С 2017 года мы оснащаем новые транспортные средства аппаратурой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Хотел бы отметить, что мы первая страна в мире, которая имеет глобальную систему безопасности на дорогах. Я благодарю автопроизводителей, теперь мы передаем процесс в руки АО «ГЛОНАСС», надеемся, что и дальше будем расширять количество услуг, предоставляемых автомобилистам. Эти услуги будут касаться не только безопасности и спасения при авариях, огромное количество новых телематических сервисов будет реализовано в рамках действующей системы», — прокомментировал Александр Морозов.

Читайте ранее в этом сюжете: ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?

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