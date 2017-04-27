Отопительный сезон в Подмосковье завершится в первой декаде мая

Красногорск, , 12:43 — REGNUM Отопительный сезон в Московской области планируется завершить в первой декаде мая, если к тому времени на всей территории области среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже плюс 8 градусов, сообщили в облправительстве.

При этом решение о завершении отопительного периода в каждом конкретном муниципальном образовании принимаются местными органами власти исходя из фактических погодных условий.

Отметим, в последние две недели апреля в Подмосковье наблюдаются заморозки. Ночная температура воздуха колеблется от — 2 до — 5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2917 гг. начался 19 сентября в пяти муниципалитетах Московской области. Тепло сначала дали лишь на объектах социальной инфраструктуры. На тот момент ЖКХ Подмосковья было готово к осенне-зимнему периоду на 88%.

Напомним, предыдущий отопительный период в 2015—2016 году в Подмосковье завершился в середине апреля.