Предприятие “Роснефти” в Мурманской области начнёт свою работу в 2017 году

Мурманск, , 13:31 — REGNUM Новое предприятие Роснефти — «Завод по производству устьевых арматур Сапфир» начнёт проектно-изыскательские работы на площадке в Росляково в Мурманской области в 2017 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила губернатор Марина Ковтун в рамках своего отчёта в Мурманской областной думе.

«Предприятие уже в этом году начнет проектно-изыскательские работы на площадке в Росляково, — заявила Ковтун. — Они продлятся до 2019 года».

По словам Ковтун, только на первом этапе инвестиции в проект могут превысить 20 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проектно-изыскательские работы «Роснефти» продолжатся в 2018 году, по итогам будет разработана проектно-сметная документация. После того, как она пройдёт государственную экспертизу, в 2019 году компания приступит к созданию береговой базы обеспечения шельфовых проектов.

Напомним, «Роснефть» несколько лет добивалась разрешения на разработку Арктического шельфа и создания своей базы в посёлке Росляково Мурманской области. Указом президента для упрощения прихода «Роснефти» в регион был снят статус ЗАТО.

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