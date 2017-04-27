Премьер-министр Киргизии: Население эффективно экономит электроэнергию

Бишкек, , 12:31 — REGNUM Около 80% населения Киргизии не превышают ранее установленный социальный лимит на потребление электроэнергии в 700 киловатт-часов. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, выступая с докладом на заседании республиканского парламента сегодня, 27 апреля.

По словам высокопоставленного чиновника, многие граждане просят изменить эти ограничения, хотя в среднем используют лишь 656 киловатт-часов. «Остальные 20% населения превышают, но они могут себе позволить оплатить счета», — сказал он.

Отвечая на вопрос депутатов о том, почему правительство не снижает основной тариф на энергоснабжение, составляющий в настоящее время 2,16 сома (1,81 рубля по текущему курсу) за киловатт-час, глава Кабмина сообщил о том, что правительству известно о многочисленных жалобах по этому поводу, поступающих от жителей Токтогульского, Нарынского и других горных районов.

«Отдельная программа разработана по тарифам и будет вестись работа, пересмотрим. Какие тарифы будут — пока не могу сказать. Мы думаем дать льготы только тем слоям населения, которые нуждаются в льготах», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2014 года Министерство энергетики и промышленности Киргизии объявило о введении в целях экономии электроэнергии социального лимита в 700 киловатт-часов в месяц для бытовых потребителей. Превысившие пороговое значение граждане должны оплачивать потребленное электричество уже по значительно более высокому тарифу.

Сейчас жители Киргизской Республики платит по 0,77 сома (0,64 рубля) за киловатт-час, в том случае, если они не превысили энергетический соцлимит. При потреблении более 700 киловатт-часов в месяц тариф для бытовых абонентов составляет уже 2,16 сома (1,81 рубля). Для промышленных предприятий он определен в 2,24 сома (1,88 рубля).