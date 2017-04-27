Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:04:33 МСК

В Самарской области на благоустройстве дворов освоят 2 млрд рублей

Экономика

Контролировать расходование средств на благоустройство городской среды в регионе поручено всем госструктурам, начиная с аппарата полпреда в ПФО и заканчивая главами муниципалитетов, при активном участии ОНФ, политических партий и многочисленных общественных движений

Самара, 27 апреля 2017, 12:48 — REGNUM  На федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Самарской области в 2017 году будет выделено 927 млн рублей, еще 1 млрд составит региональное софинансирование, сообщает ИА REGNUM.

Постановлением губернатора Самарской области №73 от 17 апреля 2017 года утверждено положение и состав межведомственной комиссии, в которую по рекомендации Минстроя РФ включены представители политических партий и общественных движений, общероссийского движения «Народный фронт «За Россию, Счетной палаты области, аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, общественной палаты региона, СМИ, координатор федерального партийного проекта «Городская среда», главы муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, субъекты РФ могут получить дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ благоустройства городов и поселков. Об этом 14 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате парламента. Кроме того, по ее словам, в начале 2017 года было выделено 80 млн рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2017 году регионам на программы благоустройства уже выделено 20 млрд рублей, эти средства предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы получат еще 5 млрд рублей на благоустройство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное