В Самарской области на благоустройстве дворов освоят 2 млрд рублей

Самара, , 12:48 — REGNUM На федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Самарской области в 2017 году будет выделено 927 млн рублей, еще 1 млрд составит региональное софинансирование, сообщает ИА REGNUM.

Постановлением губернатора Самарской области №73 от 17 апреля 2017 года утверждено положение и состав межведомственной комиссии, в которую по рекомендации Минстроя РФ включены представители политических партий и общественных движений, общероссийского движения «Народный фронт «За Россию, Счетной палаты области, аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, общественной палаты региона, СМИ, координатор федерального партийного проекта «Городская среда», главы муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, субъекты РФ могут получить дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ благоустройства городов и поселков. Об этом 14 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате парламента. Кроме того, по ее словам, в начале 2017 года было выделено 80 млн рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2017 году регионам на программы благоустройства уже выделено 20 млрд рублей, эти средства предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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