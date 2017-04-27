Плата по счетам: За что Северная Корея задолжала Финляндии?

Хельсинки, , 12:33 — REGNUM Северная Корея готова начать переговоры с Финляндией по выплате долга в размере 26 млн евро. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи Пак Юн Сик в интервью финскому изданию YLE.

В 1970-х годах Финляндия поставила в Северную Корею бумагоделательную машину и другую технику на общую сумму более чем в 26 млн евро. Этот заказ КНДР до сих пор не оплатила. По словам чиновника, ранее страна не могла выплатить долг из-за сложной экономической ситуации. Однако сейчас экономическое положение Северной Кореи стало улучшаться. «Совместными усилиями обеих сторон мы наверняка найдем выход из этой ситуации», — подчеркнул Пак Юн Сик.

Как отмечает финское издание, аналогичная ситуация сложилась и у соседней Швеции, которая в 1970-х годах продала Северной Корее тысячу легковых автомобилей Volvo 144.

Отметим, что в 2016 году финский экспорт в Северную Корею составил в денежном выражении 1,5 тыс. евро. Поставки товаров из Северной Кореи в Финляндию составили 6 тыс. евро.