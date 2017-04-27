Дефицит госбюджета Украины сократился за первый квартал 2017 года

Киев, , 12:25 — REGNUM На 7,8% уменьшился дефицит госбюджета Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 27 апреля УНИАН со ссылкой на государственную казначейскую службу Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале 2017 года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,741 млрд гривен ($370 млн), а за тот же период в 2016 году он составил 10,567 млрд гривен ($400 млн).

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При этом доходы госбюджета за три месяца 2017 года составили 174,757 млрд гривен ($6,57 млрд), расходы — 184,556 млрд гривен ($6,94 млрд).

Профицит консолидированного бюджета за три месяца текущего года составил 4,007 млрд гривен ($150 млн), в прошлом году этот показатель за аналогичный период был на 3,6% меньше и составлял 3,869 млрд гривен ($145 млн).

При этом доходы сводного бюджета за первый квартал 2017 года составили 220,49 млрд гривен ($8,29 млрд), а расходы — 216,529 млрд гривен ($8,14 млрд).

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Напомним, госбюджет Украины имеет огромные долги в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным на 18 апреля, объем ОВГЗ Украины составил 693 млрд гривен ($25,81 млрд), из которых 55% владеет Национальный банк Украины.

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