Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:03:56 МСК

Дефицит госбюджета Украины сократился за первый квартал 2017 года

Экономика

И стал равен 9,741 млрд гривен ($370 млн)

Киев, 27 апреля 2017, 12:25 — REGNUM  На 7,8% уменьшился дефицит госбюджета Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 27 апреля УНИАН со ссылкой на государственную казначейскую службу Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале 2017 года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,741 млрд гривен ($370 млн), а за тот же период в 2016 году он составил 10,567 млрд гривен ($400 млн).

Читайте также: Первый квартал принес в местные бюджеты Украины 41,6 млрд гривен

При этом доходы госбюджета за три месяца 2017 года составили 174,757 млрд гривен ($6,57 млрд), расходы — 184,556 млрд гривен ($6,94 млрд).

Профицит консолидированного бюджета за три месяца текущего года составил 4,007 млрд гривен ($150 млн), в прошлом году этот показатель за аналогичный период был на 3,6% меньше и составлял 3,869 млрд гривен ($145 млн).

При этом доходы сводного бюджета за первый квартал 2017 года составили 220,49 млрд гривен ($8,29 млрд), а расходы — 216,529 млрд гривен ($8,14 млрд).

Читайте также: Долг Украины перед банками продолжает расти

Напомним, госбюджет Украины имеет огромные долги в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным на 18 апреля, объем ОВГЗ Украины составил 693 млрд гривен ($25,81 млрд), из которых 55% владеет Национальный банк Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина: Финансовая помощь от США в 2018 году сократится только на 30%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное