«Нефть ниже $50 не упадет»

Москва, , 12:10 — REGNUM Цены на нефть продолжают балансировать у локальных минимумов. Одной из важнейших причин, которая продолжает оказывать давление на нефтяные котировки, является падение надежд участников рынка на то, что ОПЕК+ сможет своими мерами, направленными на снижение объемов добычи сырой нефти, заставить цены расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

«Эти негативные ожидания также поддерживаются ростом добычи сланцевой нефти в Штатах и в странах, которые не присоединились к пакту. Котировки нефти торгуются в опасной близости от локальных минимумов, и отсутствие договоренности на майском саммите ОПЕК может стать причиной для их обвального падения», — пояснил .

По его мнению, «ожидается, что до конца недели котировки основных марок нефти Brent и WTI будут оставаться под давлением. Brent будет торговаться выше уровня в 50 долларов за баррель, а WTI — в районе 49,00 долларов за баррель».

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«В целом, рассматривая перспективы динамики черного золота, можно говорить о приоритете понижательной динамики. Тем не менее вряд ли стоит надеяться, что до майской встречи ОПЕК цены провалятся ниже локальных минимумов: для Brent — в 50 долларов за баррель, а для WTI — в 48 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу избытка запасов черного золота в мире, несмотря на сведения о довольно значительном сокращении этих запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,38% — до $52,21 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,50% — до $49,36.