Ярославцам обещали невиданный подъем сельского хозяйства

Ярославль, , 12:08 — REGNUM Объем инвестиций в 2017 году в АПК Ярославской области составит около 6 миллиардов рублей, будет создано более 270 рабочих мест, налоговые отчисления в областной и местный бюджеты превысят 170 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Сейчас в регионе в начальной стадии реализации находятся 14 проектов по развитию аквакультуры, овощеводства в закрытом грунте, пищевой и перерабатывающей промышленности, молочного животноводства. Будет создано более 270 рабочих мест. По данным регионального правительства, планируемый объем государственной поддержки инвестиционных проектов — более 350 млн рублей из федерального бюджета и порядка 134 млн из областного.

«К 2025 году самообеспеченность Ярославской области молочными продуктами должна достичь 80 процентов, согласно показателям стратегии социально-экономического развития. К этому же времени планируется ввести в оборот до 85 тысяч гектаров земель», — сказал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

В 2017 году в Борисоглебском районе СХП «Вощажниково» планирует приступить к строительству третьего молочно-товарного комплекса на 2,4 тысячи коров. Это позволит увеличить производство молока с 40 до 58 тысяч тонн в год.

В молочном животноводстве на контроле у департамента АПК области еще 4 проекта. Строительство молочно-товарной фермы до 2 тысяч голов завершило ООО «Красный маяк». В планах ЗАО «Агрофирма «Пахма» такая же ферма, к созданию которой компания приступит в этом году. ООО «АгриВолга» готово ввести в эксплуатацию модернизированную ферму на 500 коров. ООО «Перспектива» в 2018 году приступит к строительству животноводческого комплекса на 1,8 тысячи голов с заводом по переработке молока 10 тонн в смену.

Дмитрий Степаненко поручил оказывать всю необходимую поддержку не только потенциальным инвесторам, но и существующим предприятиям АПК, которые планируют расширять производство, реализовывать новые проекты.

В 2017 году руководство тепличного комбината «Ярославский». планирует строительство зимних теплиц по гидропонной технологии общей площадью 8,6 га, что позволит увеличить проектную мощность с 6 до 16 тысяч тонн овощей закрытого грунта в год. Завершены комплексные проектные работы, получено заключение госэкспертизы. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в конце 2017 года.

В этом году году компания «АгроНеро» планирует ввести в эксплуатацию в Ростовском районе производственный комплекс, включающий овощехранилище и теплицы для рассады капусты, салатов, моркови и свеклы.

Разработана дорожная карта создания картофельного кластера. Рассматривается несколько проектов, связанных с производством, переработкой, хранением картофеля: строительство и модернизация оптово-распределительного центра в Ярославле, подключение производителей картофеля к электронной торговой площадке для сбыта продукции, организация собственного производства семенного картофеля.

По словам депутатов областной думы, бюджетная поддержка сельского хозяйства в этом году будет меньше прошлогодней, но перспективы отрасли они оценивают позитивно.

«Власти региона не снижают объемы областного бюджетного субсидирования, и в этом году запланировали цифру, сравнимую с прошлогодними. Федеральный бюджет, правда, стал выделять чуть меньше средств. В нашей области хорошо развивается молочное животноводство и птицеводство. По последнему направлению мы практически полностью обеспечиваем свои потребности. Предприятия меняют оборудование и наращивают объемы. Картофелеводство в нашем регионе было очень сильным еще с советских времён. В российский период был некоторый застой, но сейчас мы снова наращиваем объемы «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы Владимир Ермилов.