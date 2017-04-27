Деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба потратят на местное производство

Якутск, , 12:03 — REGNUM Часть средств, вырученных от передачи в частные руки 10-процентного пакета акций алмазодобывающей компании АЛРОСА-Нюрба, в Якутии намерены направить на развитие местного производства. Об этом в рамках прямой линии с жителями республики заявил 26 апреля глава региона Егор Борисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы приняли решение приватизировать 10% акций АЛРОСА-Нюрба, — сказал он. —Приватизируем, и определённую часть из этих денег — миллиарды рублей — направим на поддержку местного производства в обязательном порядке. Голословно мы не можем это поддержать, нужны деньги, и основной их источник мы уже определили».

Развитие местного производства Егор Борисов назвал главным, стратегическим направлением, так как этим занимаются исключительно жители республики.

«Значит нам надо поддерживать предпринимательство по всем направлением, и мы сегодня начали очень большую работу с участием соответствующих министерств и ведомств в решении этих проблем», — отметил глава Якутии.

Направление на поддержку местного производства миллиардов от продажи акций АЛРОСА-Нюрба, по его мнению, решит главную проблему предпринимателей региона, занимающихся местным производством, а именно ограниченности в средствах.

В том числе, большая сумма от продажи актива будет направлена на развитие в регионе сбора дикоросов, что Егор Борисов тоже приравнял к местному производству.

«Это для нас сегодня важное направление. Дикоросы же все собирают». По словам главы Якутии, десятки тысяч тонн дикоросов готовы были купить в Китае, но такого объёма в республике собрано не было. «Рынок уже хороший», — сделал вывод глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, намерение приватизировать часть акций АЛРОСА-Нюрба вызвало в республике волну протестов со стороны некоторых депутатов, общественников и населения Нюрбинского района.

«Продавать акции АЛРОСА-Нюрба — это все равно что зарубить курицу, несущую золотые яйца», — считает депутат Госдумы от республики Федот Тумусов. По его мнению, у Якутии есть активы, отчуждение которых было бы более логично.

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