Четверг, 27 Апреля 2017 года
11:34:09 МСК

Минфин разрешил Камчатке льготы для инвесторов при сохранении дотаций

Экономика

Камчатка находится под действием соглашения по повышению эффективности расходов и росту доходной части бюджета с Минфином

Петропавловск-Камчатский, 27 апреля 2017, 11:14 — REGNUM  Минфин России пошел на изменение соглашения с Камчаткой, чтобы регион, не боясь потерять федеральные дотации, мог спокойно предоставлять значительные льготы инвесторам из числа резидентов территории опережающего развития и свободного порта. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, журналистам рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Читайте также: Новые рыбные терминалы Камчатки смогут конкурировать с портами АТР

По его словам, значительную помощь региону в этом оказал Минвостокразвития. Дело в том, что Камчатка, как высокодотационный субъект, находится под действием соглашения по повышению эффективности расходов и росту доходной части бюджета с Минфином РФ. Согласно этому документу, с 2010 года субъект получает значительный объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что позволило заметно улучшить социально-экономическую ситуацию в крае.

«Одним из условий соглашения с Минфином является сокращение объема недополученных в результате налоговых преференций для бизнеса доходов. В случае введения дополнительных льгот предусмотрены штрафные санкции, которые лишают край части федеральных дотаций. С одной стороны перед нами стоят задачи по ускоренному развитию Камчатки, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержке резидентов ТОР и СПВ, с другой стороны — предоставление дополнительных льгот инвесторам ведёт к нарушению соглашения с Минфином», — подчеркнул Владимир Илюхин.

Сейчас Минфин дал согласие на пересмотр условий, что позволит Камчатке сохранить весь объём федеральных дотаций и продолжить предпринимать шаги по предоставлению льгот для резидентов территории опережающего развития и свободного порта.

Читайте также: Под социальные проекты землю инвесторам на Камчатке дадут без торгов

В настоящее время резиденты имеют право на получение ряда льгот, в том числе льгот по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сейчас резидентами ТОР «Камчатка» и свободный порт Владивосток в крае являются около 30 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 17 млрд рублей.

На Камчатке также решили расширить круг инвесторов, которые могут получить под свои проекты землю без проведения торгов. Новыми льготными условиями, в частности, могут воспользоваться те, кто будет работать в социальной сфере, например, строить детские сады или медицинские учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Первое судно с рыбой отправится с Камчатки напрямую в Европу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свободные порты Дальнего Востока
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное