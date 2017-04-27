Минфин разрешил Камчатке льготы для инвесторов при сохранении дотаций

Петропавловск-Камчатский, , 11:14 — REGNUM Минфин России пошел на изменение соглашения с Камчаткой, чтобы регион, не боясь потерять федеральные дотации, мог спокойно предоставлять значительные льготы инвесторам из числа резидентов территории опережающего развития и свободного порта. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, журналистам рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Читайте также: Новые рыбные терминалы Камчатки смогут конкурировать с портами АТР

По его словам, значительную помощь региону в этом оказал Минвостокразвития. Дело в том, что Камчатка, как высокодотационный субъект, находится под действием соглашения по повышению эффективности расходов и росту доходной части бюджета с Минфином РФ. Согласно этому документу, с 2010 года субъект получает значительный объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что позволило заметно улучшить социально-экономическую ситуацию в крае.

«Одним из условий соглашения с Минфином является сокращение объема недополученных в результате налоговых преференций для бизнеса доходов. В случае введения дополнительных льгот предусмотрены штрафные санкции, которые лишают край части федеральных дотаций. С одной стороны перед нами стоят задачи по ускоренному развитию Камчатки, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержке резидентов ТОР и СПВ, с другой стороны — предоставление дополнительных льгот инвесторам ведёт к нарушению соглашения с Минфином», — подчеркнул Владимир Илюхин.

Сейчас Минфин дал согласие на пересмотр условий, что позволит Камчатке сохранить весь объём федеральных дотаций и продолжить предпринимать шаги по предоставлению льгот для резидентов территории опережающего развития и свободного порта.

Читайте также: Под социальные проекты землю инвесторам на Камчатке дадут без торгов

В настоящее время резиденты имеют право на получение ряда льгот, в том числе льгот по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сейчас резидентами ТОР «Камчатка» и свободный порт Владивосток в крае являются около 30 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 17 млрд рублей.

На Камчатке также решили расширить круг инвесторов, которые могут получить под свои проекты землю без проведения торгов. Новыми льготными условиями, в частности, могут воспользоваться те, кто будет работать в социальной сфере, например, строить детские сады или медицинские учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Первое судно с рыбой отправится с Камчатки напрямую в Европу