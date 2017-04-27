Парк школьных автобусов обновляется с нарушениями – СП РФ

Москва, , 11:11 — REGNUM Обновление парка школьных автобусов в регионах России в 2016 году происходило с нарушениями установленных сроков. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Установлено, что 72,1% от общего количества закупленных школьных автобусов по госконтрактам с единственными исполнителями поставлены в регионы с нарушениями установленных сроков. Например, по ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «КАВЗ», ООО «ПАЗ» нарушения сроков поставки составляли от 1 до 55 дней.

При этом Минпромторгом России к данным производителям автомобильной техники не предъявлялись законные требования по уплате пени. По расчетам Счетной палаты, общий объем пени в пользу федерального бюджета в указанных случаях мог бы составить 50,3 млн рублей (основной нарушитель сроков поставки — ООО «Автозавод «ГАЗ»). Также выявлен еще ряд недостатков и нарушений.

Кроме того, в контрольном органе отметили, что проблема транспортной доступности образовательных организаций сохраняется в России на протяжении многих лет. Так, по информации регионов, по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 55,6 тыс. населенных пунктов с численностью жителей до 5 тыс. человек, в которых отсутствовали общеобразовательные организации. При этом в таких населенных пунктах проживали 287,4 тыс. детей школьного возраста.

На обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета в 2016 году было направлено 3,9 млрд руб., на которые были закуплены и поставлены в регионы 2 468 школьных автобусов. Благодаря данной мере заявленная потребность регионов на 2016 год была удовлетворена на 51%.

В России по состоянию на 1 января 2017 года для перевозок детей до общеобразовательных учреждений используется 1,9 тыс. автобусов (6,9% парка школьных автобусов) с годом выпуска больше 10 лет. В 54 из 85 регионов страны при перевозке детей используются автобусы с годом выпуска более 11 лет, в восьми регионах — произведенные до 2000 года.

Счетная палата РФ направит информационное письмо президенту России, представление в Минпромторг, информационные письма в Минобрнауки и ФАС, отчет в палаты Федерального Собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в соответствии с постановлением российского правительства начал действовать запрет на перевозку детей в автобусах, с года выпуска которых прошло свыше 10 лет. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников. Всего регионы России получат 1835 единиц пассажирской техники на общую сумму 3 млрд рублей.