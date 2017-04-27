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«Бренды» в Оренбуржье: Правообладатели заявили об ущербе в 403 млн рублей

Экономика

В Оренбурге суд решил судьбу крупной партии контрафакта. Псевдо-«лабутены», «диоры» и «адидасы» подлежат уничтожению

Оренбург, 27 апреля 2017, 11:10 — REGNUM  Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение об уничтожении 25 тонн контрафактной продукции, которая под видом товаров народного потребления перевозилась из Киргизии в Москву. Компания — владелец товара оштрафована на 50 тыс. рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Стоит отметить, дело о задержании в апреле 2016 года 25 тонн псевдо брендов на оренбургском участке госграницы стало одним их резонансных дел. Из Киргизии в Москву транзитом через Оренбуржье следовало три грузовика.

Прибывшие на территорию Российской Федерации товары, согласно предъявленным товаросопроводительным документам, были условно выпущены для внутреннего потребления таможней Манас Государственной таможенной службы при правительстве Киргизии.

В ходе досмотра оренбургскими таможенниками выявлено 41 653 единиц товара, маркированного известными товарными знаками — «ZARA», «MERCEDES», «KENZO», «VALENTINO», «BVLGARY», «BMW», «ARMANI», «VERSACE», «HERMES», «CARTIER», «REEBOK», «PUMA», «ADIDAS», «LEVI`S», «SAMSUNG», «Christian Louboutin», «Dior».

Кроме якобы бредовой одежды и обуви перевозились и смартфоны, которые также признаны контрафактными. По словам Ирины Старостиной, Оренбургская таможня в рамках уголовного дела направляла 70 запросов правообладателям, чьи представительства находятся в Москве, с просьбой оценить ущерб. По 54 товарным знакам получены ответы о контрафактности. Представители правообладателей товарных знаков заявили, что выявленные товары не соответствуют стандартам правообладателей, а общая сумма ущерба, по их оценкам, составила более 403 млн рублей.

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