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Акции «Газпрома» после годового отчета по МСФО вышли в плюс

Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» за 2016 год выросла на 20,9%

Москва, 27 апреля 2017, 11:07 — REGNUM  Чистая прибыль «Газпрома» за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20,9% — до 951,637 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании в 2016 году составила 6,111 трлн рублей, что на 0,6% больше, чем годом ранее. При этом в 1,6 раза сократилась прибыль от продаж, она составила 725,58 млрд рублей.

За год операционные расходы компании выросли на 13,14% (до 5,245 трлн рублей). Прибыль до налогообложения возросла на 38,9% и составила 1,285 трлн рублей.

После публикации отчета акции «Газпрома» на Московской бирже вышли в плюс. Торги 27 апреля ценные бумаги начали со снижения.

На старте торгов цена акций опускалась до 132,6 рубля (-0,6%), а уже к 10:16 мск ценные бумаги выросли до 133,59 рубля (+0,1%) при объеме торгов 0,558 млрд рублей.

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