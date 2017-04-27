Четверг, 27 Апреля 2017 года
11:34:39 МСК

Ивановские аграрии получили господдержку на 211 млн рублей

Экономика

Еще 27 млн рублей в виде грантов планируется выделить начинающим фермерам

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908
Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Иваново, 27 апреля 2017, 11:03 — REGNUM  211 млн рублей в виде государственной поддержки направлено сельхозпроизводителям Ивановской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе правительства региона.

Как пояснила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова, выделенные средства господдержки распределены следующим образом: более 97 млн рублей направлено на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 43,5 млн рублей — на поддержку племенного животноводства, 50,7 млн рублей — на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, еще более 20 млн рублей — на возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным до конца 2016 года.

«Также в середине апреля аграриям уже была оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в объеме порядка 61 миллиона рублей», — уточнила Светлана Давлетова.

Задачу обеспечить доведение финансовых средств до аграриев в период подготовки к весеннему севу своевременно и в полном объеме поставил перед профильными ведомствами на заседании областного правительства 11 апреля губернатор Павел Коньков.

Светлана Давлетова также сообщила, что в мае планируется перечислить средства грантовой поддержки начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составит порядка 27 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное