Ивановские аграрии получили господдержку на 211 млн рублей

Иваново, , 11:03 — REGNUM 211 млн рублей в виде государственной поддержки направлено сельхозпроизводителям Ивановской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе правительства региона.

Как пояснила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова, выделенные средства господдержки распределены следующим образом: более 97 млн рублей направлено на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 43,5 млн рублей — на поддержку племенного животноводства, 50,7 млн рублей — на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, еще более 20 млн рублей — на возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным до конца 2016 года.

«Также в середине апреля аграриям уже была оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в объеме порядка 61 миллиона рублей», — уточнила Светлана Давлетова.

Задачу обеспечить доведение финансовых средств до аграриев в период подготовки к весеннему севу своевременно и в полном объеме поставил перед профильными ведомствами на заседании областного правительства 11 апреля губернатор Павел Коньков.

Светлана Давлетова также сообщила, что в мае планируется перечислить средства грантовой поддержки начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составит порядка 27 млн рублей.