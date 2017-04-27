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Ивановская область: 728 домов капитально отремонтируют в 2017 году

Экономика

На более чем 100 объектах работы уже ведутся

Иваново, 27 апреля 2017, 10:53 — REGNUM  728 многоквартирных домов в Ивановской области планируется капитально отремонтировать в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопросы работы регионального оператора по капитальному ремонту и планы предстоящей работы обсуждались на заседании попечительского совета областного Фонда капремонта 26 апреля под председательством зампреда регионального правительства Максима Громова.

Как отмечалось на совещании, краткосрочной региональной программой 2015−2017 годов запланировано провести капитальный ремонт общего имущества 1589 многоквартирных домов общей площадью 2,9 млн кв. м, в том числе силами регионального оператора планируется отремонтировать 1473 дома площадью 2,6 млн кв. м.

По словам генерального директора фонда Елены Сесягиной, в рамках заключенных договоров, работы выполнены полностью на 745 домах. В планах на 2017 год — капитальный ремонт 728 многоквартирных домов.

Сейчас подрядчики ведут работы на 101 объекте, еще по 232 домам заключены контракты на проведение капремонта — работы должны быть завершены осенью. В ближайшее время через электронный аукцион определятся подрядчики, которые будут ремонтировать еще 245 домов.

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