Платежный сервис Alipay от Alibaba выходит на рынок РФ

Москва, , 10:52 — REGNUM В России станет доступен платежный сервис Alipay — инструмент для проведения транзакций, принадлежащий китайской компании Alibaba Group. Об этом 27 апреля сообщает РБК.

Как пояснили изданию представители компании, внедрение Alipay в России обусловлено ростом популярности этого направления у китайских туристов. Платежный сервис популярен у обладателей карт, выпущенных банками КНР.

Alipay работает следующим образом — до того момента, пока клиент не подтвердит получение заказа, он «хранит» у себя деньги, перечисленные покупателем, после чего переводит их продавцу. Оплата в розничных точках проводится с помощью мобильной кассы.

Согласно отчету ассоциации Better Than Cash Alliance, в 2016 году объем транзакций при помощи Alipay составил $1,7 трлн. При этом через PayPal в том же году было переведено всего $354 млрд.

Уже в конце апреля в российских розничных точках появятся первые терминалы Alipay, их установкой займется Модульбанк. Принимать платежи через Alipay будут популярные у китайских туристов магазины сувениров, часов, изделий из янтаря, а также некоторые гостиницы и хостелы. В основном указанные торговые точки находятся в районе Старого Арбата в Москве.

По оценкам Всемирной туристической организации при ООН, туристы из Китая являются лидерами по объему трат в поездках. Так, в 2016 году они оставили в других странах примерно $261 млрд — на 12% больше, чем в 2015 году. При этом туристы из США потратили за минувший год $122 млрд.

В 2016 году, отмечает Alibaba, российские города — в основном Москву и Санкт-Петербург — посетили 1,288 млн китайских туристов. При этом граждане КНР все чаще отправляются в регионы Сибири и Дальнего Востока.