Четверг, 27 Апреля 2017 года
11:31:51 МСК

Платежный сервис Alipay от Alibaba выходит на рынок РФ

Экономика

В 2016 году объем транзакций при помощи Alipay составил $1,7 трлн

Москва, 27 апреля 2017, 10:52 — REGNUM  В России станет доступен платежный сервис Alipay — инструмент для проведения транзакций, принадлежащий китайской компании Alibaba Group. Об этом 27 апреля сообщает РБК.

Как пояснили изданию представители компании, внедрение Alipay в России обусловлено ростом популярности этого направления у китайских туристов. Платежный сервис популярен у обладателей карт, выпущенных банками КНР.

Alipay работает следующим образом — до того момента, пока клиент не подтвердит получение заказа, он «хранит» у себя деньги, перечисленные покупателем, после чего переводит их продавцу. Оплата в розничных точках проводится с помощью мобильной кассы.

Согласно отчету ассоциации Better Than Cash Alliance, в 2016 году объем транзакций при помощи Alipay составил $1,7 трлн. При этом через PayPal в том же году было переведено всего $354 млрд.

Уже в конце апреля в российских розничных точках появятся первые терминалы Alipay, их установкой займется Модульбанк. Принимать платежи через Alipay будут популярные у китайских туристов магазины сувениров, часов, изделий из янтаря, а также некоторые гостиницы и хостелы. В основном указанные торговые точки находятся в районе Старого Арбата в Москве.

По оценкам Всемирной туристической организации при ООН, туристы из Китая являются лидерами по объему трат в поездках. Так, в 2016 году они оставили в других странах примерно $261 млрд — на 12% больше, чем в 2015 году. При этом туристы из США потратили за минувший год $122 млрд.

В 2016 году, отмечает Alibaba, российские города — в основном Москву и Санкт-Петербург — посетили 1,288 млн китайских туристов. При этом граждане КНР все чаще отправляются в регионы Сибири и Дальнего Востока.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электронная коммерция
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное