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На теплосети в Тамбове направят 700 млн рублей

Экономика

Отопительный сезон 2016-2017 годов прошел без особо серьезных аварий — мэрия

Тамбов, 27 апреля 2017, 10:45 — REGNUM  В 2017 году на реконструкцию и ремонт теплосетей в Тамбове будет направлено более 700 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города после совещания, на котором подвели итоги отопительного сезона 2016−2017 годов.

Инвестиции будут направлены на подготовку к новому отопительному сезону, а также «позволят в системном режиме подойти к реконструкции изношенных сетей».

По данным участников совещания, закончившийся отопительный сезон прошел в Тамбове без серьезных сбоев.

«Я бы назвал при выполнении задач, всех поставленных, этот год переломным, который потом позволит уже в плановом режиме решать очаговые проблемы, критические задачи. Это уже переход на качественно другое отношение к ремонтам, к инвестициям», — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Юрия Дубовика.

При этом в городе остается несколько проблемных участков, где планируется замена изношенных сетей. К примеру, это участок тепловой магистрали №2 по улице Мичуринской от «Океана» до ул. Шихтера и №3 по ул. С. Разина.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон 2016−2017 годов закончился в Тамбове 26 апреля.

По данным на лето 2016 года, более 54% теплосетей Тамбова нуждалось в замене. В абсолютных числах — заменить нужно было почти 232 км из 429 км. На это требовалось не менее 2,8 млрд рублей, однако в 2016 году предприятие выделило только 100 млн рублей.

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