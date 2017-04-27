СМИ: Гуманитарные энергопоставки в ЛНР спишут на потери ФСК

Москва, , 10:40 — REGNUM Поставки электроэнергии из Российской Федерации в Луганскую Народную Республику (ЛНР) могут списать на технологические потери входящей в «Россети» Федеральной сетевой компании (ФСК), что может спровоцировать повышение тарифа ФСК на 2,5% и переплату со стороны российских потребителей в размере 2−4,6 млрд рублей в год. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэнерго и собеседников на сетевом рынке.

По данным источников, схема компенсации за гуманитарные поставки в ЛНР будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета регулятора энергетических рынков «Совета рынка» 30 апреля 2017 г. Внесение этого вопроса на рассмотрение наблюдательного совета инициировало Минэнерго РФ.

Суть предложения состоит в том, чтобы списывать поставки электроэнергии в ЛНР на технологические потери ФСК. Рост этих потерь предполагается компенсировать повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК.

Источник издания считает, что схема размоет поставки электроэнергии из РФ в ЛНР по всему российскому энергорынку.

«Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения», — сказал собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины прекратили поставки электроэнергии на территорию ЛНР в ночь на 25 апреля. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию.

После этого РФ увеличила поставки электроэнергии ЛНР.

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