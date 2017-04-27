Весенне-полевые работы начались во всех регионах России

Москва, , 10:32 — REGNUM Весенние полевые работы начались 26 апреля во всех регионах России, в том числе Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в Минсельхозе.

«Опережающими темпами идет подкормка озимых зерновых культур. По севу наблюдается небольшое оставание от темпов предыдущего года из-за неблагоприятных погодных условий. Ничего страшного в этом нет. В целом весенние полевые работы начались в хорошие природно-климатические сроки», — пояснил руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

Руководитель департамента поставил перед руководителями региональных органов АПК задачу — сохранить объемы 2016 года, а по возможности — увеличить их.

Чекмарев также призвал уделить особое внимание теме использования земель, и вовлечению в сельхозоборот 4,5 млн га необрабатываемых земель Сибири и Дальнего Востока.

По состоянию на 25 апреля 2017 года в России подкормлено 11,4 млн га или 65,9% к площади сева озимых зерновых культур. В Сибирском федеральном округе (СФО) — 0,4 тыс. га (0,1%), в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — 0,2 тыс. га (100%).

Яровой сев в России проведен на площади 6,7 млн га или 12,6% к прогнозу (в 2016 г. — 8,0 млн га), в том числе площадь сева яровых зерновых культур составила 3,8 млн га или 12,3% к прогнозу (в 2016 г. — 4,8 млн. га).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в 2017 году планируется увеличить площади обрабатываемых сельхозземель. Впервые за 15 лет вся посевная площадь в России превысит планку в 80 млн гектаров — это плюс 523 тысяч.

Напомним, в 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна — 123 млн тонн, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2015 году — 108,1 млн тонн).

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