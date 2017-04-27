Палестина намерена сотрудничать с Узбекистаном в области туризма

Ташкент, , 10:19 — REGNUM Палестина намерена сотрудничать с Узбекистаном по экономическим направлениям, сообщает УзА. Делегация Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел страны провела в Ташкенте переговоры в Министерстве внешней торговли Узбекистана, Торгово-промышленной палате и в государственном комитете по развитию туризма.

Сообщается, что во время встреч палестинской делегации с представителями министерств и ведомств стороны обсудили развитие сотрудничества между Узбекистаном и Палестиной в сфере туризма, также достигнута договоренность о развитии сотрудничества в сфере фармацевтики, машиностроения и продовольствия, проведении совместных бизнес-форумов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 25 апреля делегация Государства Палестина провела переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, где были рассмотрены состояние и перспективы развития узбекистанско-палестинских отношений, взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур.

Напомним, церемония открытия нового здания посольства Палестинской Автономии в городе Ташкенте состоялась 27 октября 2009 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Палестина обсудили вопросы двусторонних отношений