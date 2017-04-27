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Бюджет Новосибирской области увеличился на 4 млрд рублей

Экономика

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли первые коррективы в бюджет

Новосибирск, 27 апреля 2017, 10:34 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на ХХ сессии внесли изменения в бюджет региона. Корректировки связаны с существенными поступлениями из федерального центра.

Как заявил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, представляя законопроект, время принятия первых бюджетных корректив в этом году сдвинулось именно из-за необходимости уточнения масштабных федеральных трансфертов и определения ресурсов на софинансирование.

Объем средств из федерального бюджета составил 2 млрд 127 млн рублей, которые будут направлены на льготное лекарственное обеспечение (около 630 млн рублей), поддержку предприятий агропромышленного комплекса (порядка 0,5 млрд рублей), а также 296 млн на реконструкцию и строительство автодорог.

Так как софинансирование строительства школ по федеральной программе уменьшилось и составило 340 млн рублей вместо ожидавшихся 870 млн рублей, на возведение школ в поселке Горный Тогучинского района и в микрорайоне Ключ-Камышенского плато Новосибирска были выделены дополнительные средства из областного бюджета в сумме 532 млн рублей. По словам министра, финансирование мер социальной защиты увеличится на 1 млрд 749 млн рублей. Из этой суммы 1 млрд 24 млн рублей пойдут на выплату пособий многодетным семьям. На реализацию майских указов президента РФ предусмотрено дополнительно 974 млн рублей. Сфера культуры получит дополнительно 350 млн рублей, из которых 267 млн рублей будут направлены на реконструкцию здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия — Моя история». На 248 млн рублей увеличатся и ассигнования в сферу образования. Средства запланированы на реализацию программы замены школьных окон, кровли, установку систем видеонаблюдения и на денежную компенсацию педагогическим работникам, привлеченным к проведению ЕГЭ.

Добавка министерству здравоохранения составит 164,5 млн рублей, из которых 136 млн рублей будут направлены на строительство ФАПов в сельской местности. В 372 млн рублей оценивается объем субсидии, которая возместить органам местного самоуправления отмену льготы по налогу на имущество автодорог.

Кроме того, 1 млрд 146 млн рублей будут направлены на возмещение дорожному фонду суммы, утраченной за счет сокращения поступлений от акцизов на нефтепродукты.

Таким образом, доходная часть областного бюджета увеличивается на 4,8 млрд рублей и составит в 2017 году 120,7 млрд рублей. Расходная часть увеличивается на 5,8 млрд рублей — до 122 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей. Он образован за счет свободных остатков, перешедших с 2016 года. В перерыве сессии комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности новосибирского Заксобрания рассмотрел поправки, поступившие ко второму чтению. Всего было рассмотрено 59 поправок. В итоге, сессия Законодательного собрания приняла закон «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» во втором окончательном чтении.

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