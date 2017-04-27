До 20 магазинов Xiaomi могут появиться в РФ в 2017 году

Москва, , 09:56 — REGNUM Китайская компания Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, готовится открыть в России до 20 новых магазинов в течение 2017 года. Об этом заявил старший вице-президент компании Ван Сян, пишут 27 апреля «Ведомости».

Речь идет об официальных магазинах производителя в самых крупных российских городах, открывать которые будет Smart Orange — отечественное подразделение RDC Group, являющейся долгосрочным партнером Xiaomi. На сегодняшний день в России четыре магазина Xiaomi — два в Москве, один — в Санкт-Петербурге и еще один — во Владивостоке.

Кроме того, как отметил Ван Сян, в крупных российских сетях электроники будут созданы отделы формата shop-in-shop — «магазин в магазине». В компании рассчитывают на то, что в течение года бренд займет одну из пяти первых позиций по объему продаж смартфонов в России.

Основанная в 2010 году Xiaomi выпустила свой первый смартфон годом позже. В настоящее время компания выпускает разнообразную цифровую технику, включая ноутбуки и телевизоры. До 2016 года продукция компании продавалась только через интернет, однако сейчас в Китае насчитывается 200 магазинов бренда.

В том же году продукция Xiaomi появилась в российской рознице — ее предлагали сети «Связной» и «Евросеть». По данным компании, в феврале 2017 года на ее долю приходилось 2,7% российского рынка смартфонов.