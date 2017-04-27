Мэры меняются, дороги — нет: депутаты раскритиковали дороги в Тамбове

Тамбов, , 09:09 — REGNUM Депутаты Тамбовской городской думы признали неудовлетворительным качество ремонта дорог в областном центре в 2016 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы. Теперь администрации придется исправлять все недочеты и штрафовать подрядчиков.

Зампредседатель комитета городского хозяйства администрации города Тамбова Андрей Игнатов выступил перед депутатами на заседании 26 апреля. Как сообщает портал «OnlineTambov», он рассказал, что в городе на 47% увеличилось финансирование дорожных работ. Кроме того, в прошлом году велся ремонт тротуаров — всего в порядок было приведено 25 тысяч квадратных метров, при этом в 2015 году таких работ не было.

Однако депутаты посчитали качество проводимых дорожных работ в городе невысоким.

«Большинство депутатов не согласились с тем, что работа администрации города по содержанию и ремонту автомобильных была удовлетворительной. Городской думой даны протокольные поручения администрации города в срок до 1 июля обеспечить устранение подрядчиками недостатков, выявленных на дорогах после проведения капитального ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, депутаты посоветовали администрации составить реестр недоброкачественных подрядных организаций и лучше контролировать, кому достаются контракты.

ИА REGNUM напоминает, что в 20 марта губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил привести дороги в регионе в нормативное состояние. Глава области заявил, что в настоящее время дороги городов находятся в разбитом состоянии и ждут скорейшего восстановления.

Позже в администрации Тамбова также сообщили, что в 2017 году в областном центре будут построены 11 дорог. На эти цели из федерального бюджета выделено 253 млн рублей.

При этом еще в марте местные журналисты сообщали, что в мэрии отчитываются о ремонте, которого не было. К примеру, несмотря на то, что на участке дороги по улице Московская в районе Тамбовской областной больницы ремонт не доделан, мэрия сообщила, что подрядчики завершили ямочный ремонт литым асфальтом.

К слову, в 2016 году городские депутаты также оказались недовольны ремонтом дорог и признали работу администрации города Тамбова по содержанию и ремонту автомобильных дорог в областном центре за 2015 год неудовлетворительной. Тогдашнему мэру Юрию Рогачеву было дано поручение составить план ремонта дорог на 2016 год.

В ноябре 2016 года глава администрации покинул пост из-за подозрений в должностных преступлениях. Позже в отношении него было возбуждено два уголовных дела: о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Причем причиной оказались также дороги. Следствие считает, что в 2015 году, когда Юрий Рогачев возглавлял Знаменский район Тамбовской области, между администрацией и ООО «Строй-Лайн» были заключены контракты на ремонт автодороги. Несмотря на то, что фирма не начинала работы, Юрий Рогачев подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ. Благодаря подписанным бумагам фирма получила 47 млн рублей по одному контракту и 70 млн рублей — по другому.