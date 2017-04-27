«Нефть теряет запал»

Москва, , 08:43 — REGNUM Котировки марки Brent 26 апреля поднимались до отметки 52,84 доллара за баррель. Помимо технического фактора они получили поддержку и со стороны данных по коммерческим запасам в США от EIA, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Запасы упали на 3,64 млн баррелей при прогнозе снижения 1,75 млн. Естественно, такая динамика несколько сгладила опасения сохранения переизбытка нефти», — сказала она.

«Кроме того, рынки все еще надеются на то, что соглашение о сокращении добычи будет продлено на встрече в мае. В частности, в поддержку выступили заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии о том, что на следующей неделе он проведет переговоры по данному вопросу с российским коллегой», — пояснила Рогова.

«Но если Трамп даст желаемые подробности налоговой реформы и доллар на этом фоне укрепится, Brent может снова скатиться в район уровня 52 доллара за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 27 апреля мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу избытка запасов «черного золота» в мире, несмотря на сведения о довольно значительном сокращении этих запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,38% — до $52,21 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,50% — до $49,36.