«На рубль надавил Путин»

Москва, , 08:36 — REGNUM Российская валюта показала рекордное падение за последние две недели. И это было ожидаемо, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Налоговый период прошел, что убрало спрос на российскую валюту со стороны экспортеров. Снизился эффект и от результатов французских выборов.

«Однако 26 апреля на сцену вышел еще один фактор. Причем это была не нефть. Это было беспокойство Владимира Путина по поводу слишком крепкого курса рубля. И именно подобные заявления в прошлом уже вызвали широкомасштабное падение национальной валюты», — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, «дополнительным фактором давления на рубль может стать и решение Банка России по ставке. Недавно глава ЦБ допускала возможность снижения ставки сразу на 50 б.п. Это даст рынку понимание о том, что Банк России перешел в режим смягчения курса монетарной политики».

«А значит, рубль постепенно начнет терять статус валюты инвестирования в рамках стратегии carry trade. Все это способно вернуть пару USD/RUB в район 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля Центральный банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 47 копеек до 56,31 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,50 рубля, что выше предыдущего дня на 71 копейку.