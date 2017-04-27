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«Нефть от провала удержит доллар»

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 27 апреля

Нефть
lalabell68
Нефть

Москва, 27 апреля 2017, 08:23 — REGNUM  Рынок нефти сегодня утром продолжает падать. Баррель североморского сырья Brent стоит $52,22 (-0,4%), чуть быстрее дешевеет WTI. Согласно представленным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 3,6 млн баррелей, что больше прогнозов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Однако запасы бензина выросли, в свою очередь, на 3,4 млн баррелей, а добыча черного золота расширилась на 0,14%. В этом отчете поддержки покупателям нефти достаточно мало.

Все дело в возвращении нефтеперерабатывающих американских заводов в полноценную эксплуатацию. Потребность в сырье возвращается к нормальным показателям, но конечному потребителю такое количество итогового продукта пока неинтересно.

До конца недели, вероятно, поведение нефти на бирже будет зависеть теперь от настроении по доллару США. Слишком масштабные траты администрации Трампа в рамках представленной реформы налогового сектора инвесторам не понравились, USD остается в слабой позиции, и это поможет нефти удержаться от провала.

Баррель Brent в четверг проторгуется около отметки $52,20, баррель WTI не отойдет далеко от $49,35.

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