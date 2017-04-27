«Рубль не сломлен»

Москва, , 08:15 — REGNUM Первую цель подъема, 56,40, «американец» преодолел весьма результативно. Теперь внимание перемещается на диапазон 57−57,50, заявила корреспонденту ИА REGNUM считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

И пока у пары доллар/рубль есть все шансы закрепиться над этим коридором. Тогда, исходя из технической картины, среднесрочный нисходящий тренд будет сломлен.

Рублю не смог оказать поддержку ни успешно проведенный аукцион по размещению ОФЗ, ни старт продаж Минфином народных облигаций. Цены на нефть к утру 27 апреля снова отступают, на 28 апреля запланировано заседание Центробанка РФ с понижением ставки.

Рынок до сих пор не знает, на масштабное ли понижение готов регулятор, но величина сокращения ключевой ставки уже не имеет особенного значения для доллара — главное, подтвердить тенденцию.

Итак, на сегодня, 27 апреля, вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль находится в пределах 57,00−57,85.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 26 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 130 коп. (+1,7%), до 57,16 руб., курс евро укрепился на 154 коп. (+1,5%), до 62,33 руб.

Центральный банк России с 27 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 47 копеек до 56,31 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,50 рубля, что выше предыдущего дня на 71 копейку.