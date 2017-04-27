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В Татарии появится фонд для поддержки вкладчиков прогоревших банков

Экономика

Довольно серьезная проблема с банками возникла в регионе в 2017 году

Москва, 27 апреля 2017, 07:58 — REGNUM  Власти Татарии намерены создать фонд, задачей которого будет оказание помощи вкладчикам лишенных лицензии банков. Об этом глава региона Рустам Минниханов доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Москве 26 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Минниханова, довольно серьезная проблема с банками возникла в регионе в 2017 году. Несколько кредитных организаций были объявлены банкротами, из-за чего вкладчики лишились своих денег.

В настоящее время, пояснил он, над этим вопросом работает правительственная комиссия, идет активное взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанком, «формируется кредиторская масса». Виновные задержаны, правоохранительные органы продолжают работу.

«И конечно же, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства) за счет распродажи (имущества банков)», — пояснил Минниханов.

Глава Татарии добавил, что ведется работа и с категорией дольщиков. «Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года «Татфондбанк» столкнулся с кризисом ликвидности. В дальнейшем проблемы стали испытывать и другие банки региона. 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковской деятельности «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор банка» были отозваны Банком России, позже кредитные организации признали банкротами. В начале апреля лицензии лишился «Татагропромбанк», готовится рассмотрение иска о банкротстве.

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