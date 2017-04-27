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Обнародованы суммы продаж «народных облигаций» в России

Экономика

26 апреля 2017 г. Минфин РФ запустил продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан

Москва, 27 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  Заявки со всей Российской Федерации на общую сумму около 1,6 млрд рублей удалось собрать в первый же день продаж облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом, как передает РБК, следует из пресс-релизов ВТБ24 и «Сбербанка».

Банк ВТБ24 сообщает, что за минувшие сутки поступили заявки на сумму более 700 млн рублей, средний чек составил примерно 1,4 млн рублей.

«Из всех обратившихся 70% — мужчины, 30% — женщины, — говорится в сообщении. — Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья (37%)».

Отмечается, что на втором месте по числу обращений стал Санкт-Петербург и Ленинградская область — 37%, на третьем месте — Самара — 3,5%. Далее следуют Белгород, Уфа и Казань (по 3%), Ставрополь и Череповец (по 2%).

По данным Сбербанка, на приобретение «народных» облигаций в первый день было подано порядка 1 тыс. заявок на 912 млн рублей. Специалисты кредитной организации считают, что при сохранении спроса в ближайший месяц количество клиентов может составить десятки тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 г. Минфин РФ запустил продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. Приобрести «народные» бумаги можно в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка.

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Макроэкономика России
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