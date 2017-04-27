«Комдрагметалл» Якутии передадут в частные руки

Якутск, , 08:08 — REGNUM В прогнозный план Якутии на 2018−2019 годы внесены изменения, в соответствии с которыми в список компаний, подлежащих передаче в частные руки, добавили ГУП «Комдрагметалл». За такую корректировку прогнозного плана проголосовало большинство депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо приватизации произойдёт преобразование «Комдрагметалла» в акционерное общество. Это, как ожидается, повысит качество управления, а также прозрачность и конкурентоспособность предприятия.

Акционирование проведут также в отношении «Якутскэнерго». Благодаря этому вырастет доля участия республики в уставном капитале компании, что даст возможность региону участвовать в управлении энергопредприятием и получать дополнительные доходы в бюджет.

ИА REGNUM напоминает, ГУП «Комдрагметалл» Якутии осуществляет разностороннюю деятельность, объединяющую гранильное производство, обработку драгоценных камней, торговлю ювелирными изделиями и бриллиантами. Его предприятия также занимаются реализацией изделий и сувенирной продукции.