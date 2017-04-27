Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США

Пекин, , 07:08 — REGNUM Юань продолжает ослабляться по отношению к доллару США, уступая американской валюте 51 базисный пункт, передает 27 апреля агентство «Синьхуа».

Центральный паритетный курс национальной валюты Китая на 27 апреля составил 6,8896 юаня за доллар США, что ниже на 51 базисный пункт по отношению к предыдущему дню.

В общей сложности за три дня последовательного ослабления юань уступил 223 базисных пункта.

Некоторые западные эксперты уверены, что Китай целенаправленно ведет политику ослабления курса национальной валюты с целью получения экспортных преимуществ. Однако, китайские власти утверждают, что колебания курса юаня вызваны структурной финансовой реформой, начатой в 2015 году, а также не всегда грамотными действиями инвесторов, ведущими к оттоку капитала.

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