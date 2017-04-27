Четверг, 27 Апреля 2017 года
07:02:18 МСК

Банк Кореи отчитался о росте экономики в первом квартале 2017 года

Экономика

На показателях пока не сказалось давление Китая из-за размещения в Южной Корее американской системы ПРО THAAD

Сеул, 27 апреля 2017, 06:15 — REGNUM  Экономика Южной Кореи выросла на 2,7% с января по март 2017 года — четвертая экономика Азии демонстрирует рост по сравнению с окончанием прошлого года, передает Associated Press.

Согласно отчету Банка Кореи, результат оказался выше ожиданий и стал возможен благодаря восстановлению уровня экспорта. В прошлом квартале рост составлял 2,4%.

Серьезный рост продемонстрировали южнокорейские корпорации. Компания Samsung Electronics объявила о лучшем квартальном результате за три года. Компания SK Hynix сообщила о самой высокой квартальной прибыли за всю ее историю.

В целом на экономике также могло позитивно сказаться завершение политического кризиса, связанного с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента Пак Кын Хе, который сотрясал страну много месяцев подряд.

При этом на показателях пока не сказалось противодействие Китая, который ограничил сотрудничество с рядом южнокорейских компаний в ответ на развертывание на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD.

Читайте также:

Китай объявил негласную войну корейским компаниям

Китайские автолюбители не хотят покупать автомобили Hyundai и Kia

3,4 тыс. туристов из КНР отказались ступить на южнокорейскую землю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Размещение THAAD в Южной Корее
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Владимир СывороткинОзонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Наука
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
ещё главное