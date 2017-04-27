Банк Кореи отчитался о росте экономики в первом квартале 2017 года

Сеул, , 06:15 — REGNUM Экономика Южной Кореи выросла на 2,7% с января по март 2017 года — четвертая экономика Азии демонстрирует рост по сравнению с окончанием прошлого года, передает Associated Press.

Согласно отчету Банка Кореи, результат оказался выше ожиданий и стал возможен благодаря восстановлению уровня экспорта. В прошлом квартале рост составлял 2,4%.

Серьезный рост продемонстрировали южнокорейские корпорации. Компания Samsung Electronics объявила о лучшем квартальном результате за три года. Компания SK Hynix сообщила о самой высокой квартальной прибыли за всю ее историю.

В целом на экономике также могло позитивно сказаться завершение политического кризиса, связанного с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента Пак Кын Хе, который сотрясал страну много месяцев подряд.

При этом на показателях пока не сказалось противодействие Китая, который ограничил сотрудничество с рядом южнокорейских компаний в ответ на развертывание на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD.

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