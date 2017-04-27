Минфин США: Трамп предлагает снизить налог на прибыль компаний до 15%
В настоящее время в США налог на прибыль компаний составляет 35%
Вашингтон, 26 апреля 2017, 23:34 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа внесла предложение о сокращении налога на прибыль компаний с нынешних 35% до 15%, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.
По информации телеканала, Стивен Мнучин считает, что эта инициатива Дональда Трампа способна стать самым крупным снижением налогов и величайшей налоговой реформой в истории США.
Ранее американские СМИ сообщали, что президент Трамп планирует предложить сокращение максимальной ставки корпоративного налогообложения.
Стоит отметить, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа был возврат производственных мощностей и рабочих мест на территорию США.
Напомним, через несколько дней после инаугурации Трампа им был подписан указ о строительстве стены для борьбы с нелегальной миграцией из Мексики, которую Дональд Трамп называл одной из угроз благосостоянию граждан США.
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