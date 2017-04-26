Правительство Рязанской области и ФРМ обсудили проблемы моногородов региона

Рязань, , 22:43 — REGNUM Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов посетил с рабочим визитом Рязанскую область. В рамках визита глава фонда встретился с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие моногородов Рязанской области.

Генеральный директор «Фонда развития моногородов» с представителями крупнейшего инвестора городского округа «Город Лесной» — компании «Рельеф-Центр».

Ранее представитель этой компании вошел в состав управленческой команды города Лесной по программе профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов, реализуемой «Фондом развития моногородов».

В рамках визита состоялось совещание о создании территории социально-экономического развития в границах Лесновского городского поселения, в котором приняли участие врио губернатора Рязанской области, представители правительства региона, главы администраций Шиловского муниципального района и администрации Лесновского городского поселения, потенциальные инвесторы проектов на территории.

Участники подтвердили заинтересованность в создании ТОСЭР, что позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места для жителей города. Илья Кривогов отметил, что «Фонд развития моногородов» готов оказать поддержку по софинансированию объектов инфраструктуры создаваемых производств на территории городского округа, а также предоставить займ для реализации инвестиционного проекта по льготной процентной ставке.

По окончании совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и потенциальными резидентами ТОСЭР.

Читайте ранее на эту тему: Илья Кривогов: «Моногорода должны не догонять, а опережать время»