В мае на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии

Киев, , 22:38 — REGNUM В ближайшие несколько дней на Украине вероятны принудительные отключения электроэнергии, сообщает RT со ссылкой на неофициальный источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

По мнению источника, в ближайшие одну-две недели на Украине возможны принудительные отключения электроснабжения, избежать которых крайне сложно.

Источник в министерстве топлива и энергетики Украины отметил, что причиной этих отключений является нарастающий дефицит антрацитного угля, на который конструктивно рассчитаны ТЭС по всей Украине.

Последний раз такие отключения на Украине производились в 2014 году.

Как сообщало, в ночь на 25 апреля 2017 года Киев отключил от электроснабжения неподконтрольные ему районы Луганской Народной Республики.

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