Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
Встреча состоялась 26 апреля
Казань, 26 апреля 2017, 19:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Об этом сообщается на портале Кремля.
Стороны обсудили социально-экономическое положение в республике. «Отдельно Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана», — говорится в сообщении.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
NB!
26.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
NB!
26.04.17
Новые губернаторы и старые элиты
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
NB!
26.04.17
Нефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
NB!
26.04.17
Польский шлях на Одессу
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
NB!
26.04.17
Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
NB!
26.04.17
Страны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки