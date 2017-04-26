Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии

Казань, , 19:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Об этом сообщается на портале Кремля.

Стороны обсудили социально-экономическое положение в республике. «Отдельно Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана», — говорится в сообщении.