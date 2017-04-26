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В Коми разработают стратегию социально-экономического развития до 2030 года

Экономика

Работа по созданию этого документа только началась

Сыктывкар, 26 апреля 2017, 19:51 — REGNUM  В совещании по созданию региональной стратегии социально-экономического развития до 2030 года приняли участие первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, министр экономики Коми Марина Анисимова, министр финансов Коми Галина Рубцова и председателем Контрольно-счётной палаты Елена Филимонова.

В ходе совещания глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил руководителям ведомств в ближайшее время определить приоритеты социально-экономического развития республики до 2030 года, разработать систему стратегических целей и направлений социально-экономического развития и подготовить возможные сценарии развития на краткосрочный и долгосрочный периоды с прогнозируемыми результатами реализации стратегии.

Блок-схема документа будет представлена на рассмотрение правительству Республики Коми во второй половине мая 2017 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что ключевые направления экономического процесса определяет стратегия социально-экономического развития Российской Федерации. Каждый регион разрабатывает свою стратегию исходя из своих целей и задач.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовские власти разработали Стратегию развития региона до 2035 года

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