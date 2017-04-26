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На баланс Ярославской области передадут две вечерние школы

Экономика

Проект решения муниципалитета подготовлен в связи с изменением федерального законодательства

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Комиссия по собственности муниципалитета Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Комиссия по собственности муниципалитета Ярославля

Ярославль, 26 апреля 2017, 18:32 — REGNUM  Комиссия муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью одобрила проект решения о передаче на уровень области вечерних сменных школ № 16 и № 21. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Документ разработан в связи с изменением федерального законодательства о передаче общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Члены комиссии также взяли на контроль исполнение ранее принятых решений муниципалитета. В частности, речь идет о принятии на баланс Ярославской области участка Юго-Западной окружной дороги (ЮЗОД) на улице Нефтяников. Глава комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Андрей Овчинников пообещал, что в 2017 году дорога будет отремонтирована, после чего состоится ее передача области.

Уже устранены нарушения на путепроводе через железнодорожные пути в районе станции Молот. Участок дороги в районе улицы Громова, улицы Осташинской и Дзержинского проспекта. Запланированы ремонтные работы на ЮЗОД в районе улицы Гудованцева. Также в скором времени будут выплачены долги за потребленную электроэнергию. Мэрия Ярославля пообещала, что к концу 2017 года все эти объекты будут переданы в собственность области.

Прямо на заседании комиссии мэрия внесла еще два проекта решений муниципалитета. Первый проект — о продлении до 15 июня срока заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) для лиц, эксплуатировавших их на 1 марта 2015 года на основании действующих договоров аренды земельных участков, и о продлении срока приведения внешнего вида и параметров НТО в соответствие с требованиями правил благоустройства до 1 сентября 2017 года. Предполагается, что эти меры снизят финансовую нагрузку на предпринимателей.

Второй проект вносит поправки в положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью в части установления начальной цены аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, исходя из их кадастровой стоимости, установленной по результатам государственной кадастровой оценки. В документе регламентирована возможность выдачи разрешения на размещение кафе летнего типа на территории общего пользования, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания, не только в летнее время, но и в период с 1 ноября по 1 апреля. Оба проекта члены комиссии поддержали.

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