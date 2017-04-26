Украина экспортирует электроэнергию в Молдавию, несмотря на остановку ТЭС

Киев, , 18:09 — REGNUM В г. Счастье (Луганская область, под контролем ВСУ) может остановиться Луганская ТЭС. Об этом 26 апреля в кулуарах правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

Он пояснил, что на Луганскую ТЭС антрацит может поставляться только из ЛНР или России. На Украине нет логистической инфраструктуры для поставки угля на эту ТЭС с морпортов.

«На сегодняшний день на антрацитовой группе у нас работает только «Луганка». И то, если вчера она работала тремя блоками, то сейчас блок и половинка. Все остальное мы остановили, если смотрели нашу презентацию. Мы не работаем на антрацитовых станциях. Все полностью обеспечиваем газом… Мы не можем поставить даже с портов, потому что нет логистики. Луганская ТЭС построена таким образом, что на нее мы можем поставлять (уголь) или с неконтролируемой территории, или с украинской шахты, которая расположена на территории России. Там есть логистика, другой нет. Если не будет решен этот вопрос, то это будет стоять очень остро. Может быть такое, что мы остановим «Луганку». По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭС, мы включим блоки на газовом угле, мы перекинем (генерирующие мощности) со «Славянки» (Славянской ТЭС)», — рассказал Насалик.

Он признает, что Украина отдаляет от себя ДНР и ЛНР, вводя экономические и торговые блокады. «Остановили товарный обмен, остановили электроэнергию, завтра можем придумать что-то другое… Сейчас у нас идет вопрос воды, водоканала, не идет оплата (из ЛНР). И один из вопросов, который будет стоять в Минске сегодня. Мы, с одной стороны, не можем «Луганку» обеспечить антрацитовой группой угля, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории, или с территории России, мы рассматривали такую возможность, и после того мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемую территорию. Чем больше мы будем отдаляться, тем больше нам надо будет забыть о территориях и людях, которые там проживают. Это мое мнение не как члена правительства», — пояснил министр.

Он сообщил, что у него нет информации о состоянии предприятий, которые были национализированы ДНР и ЛНР. «Нет, такой информации нет. Если информация будет, я обязательно её предоставлю. Но то, что люди на той территории недовольны, это понятно. Они лишились работы», — сказал Насалик.

Он также заверил, что сегодня в энергетической сфере Украины контролируемая ситуация. В частности, Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Молдавию, несмотря на остановку угольных ТЭС. «Тогда (в 2015 г — прим. ИА REGNUM ) мы говорили о «блэкаутах», а сейчас при полной блокаде по антрациту мы еще и экспортируем электроэнергию в Молдову в достаточном количестве и получаем валюту», — подытожил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года на Украине из-за нехватки антрацита приостановили работу пять тепловых электростанций — Славянская, Приднепровская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС. 17 февраля 2017 года украинское правительство ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии после того, как украинские радикалы и депутаты от «Самопомощи» заблокировали поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР. В апреле 2017 года Кабинет министров продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц, до 17 мая 2017 года.

Согласно принятым мерам, украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит, на полную мощность переведены блоки ГЭС и АЭС.

Напомним, 24 марта пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила о планах закрыть в 2017 году семь убыточных государственных шахт, уменьшив их количество с 33 до 26. При этом Минэнергоугля планирует увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн. «Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджете заложено 800 млн гривен (29 млн долл.), предусмотрено 1 млрд грн (37 млн долл.) кредитных средств под государственные гарантии», — говорится в сообщении.