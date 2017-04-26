«Хороший госзаказ порождает некоторую самоуспокоенность у предприятий ОПК»

Киров, , 17:53 — REGNUM Наличие госзаказа у предприятий ОПК порождает некоторую самоуспокоенность и нежелание что-либо менять в своей работе, считает врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом он заявил в ходе встречи с руководителями предприятий, на которой обсуждались планы по масштабной диверсификации в промышленности

Васильев пообещал, что именно промышленности будет уделено особое внимание в рамках разработки комплексной программы развития реиона. В числе первоочередных задач — привлечение инвестиций в новые отрасли промышленного производства. Кроме того, делается ставка на кооперацию предприятий внутри региона для расширения линеек производств.

«Особенно это актуально для предприятий ОПК, которые должны выпускать больше гражданской продукции или продукции двойного назначения. Сейчас у большинства оборонщиков хороший госзаказ, который даёт не только чувство уверенности в завтрашнем дне, но и, к сожалению, порождает некоторую самоуспокоенность, нежелание что-либо менять в работе своих предприятий», — заявил глава региона.

«Научиться делать качественную, востребованную рынком гражданскую продукцию — вот актуальная задача для кировских предприятий ОПК. Поддержать оборонщиков на этом непростом пути — задача правительства Кировской области», добавил Васильев.

По его мнению, любое предприятие заинтересовано в расширении ассортимента продукции, гарантированном рынке сбыта и надежных партнерах: «Что может быть надежнее, чем внутрирегиональная кооперация? У нас есть крупные промышленные предприятия, которые производят самую разную продукцию. Например, завод «Лепсе» делает насосы для крупнейших нефтяных компаний. Если люди умеют производить такое сложное оборудование, значит, смогут делать и простые изделия, например, для сельского хозяйства. Для компании это расширение ассортимента, гарантированный рынок сбыта и дополнительная прибыль. Для аграриев — качественная продукция по выгодной цене от отечественного производителя. Для региона — импортозамещение, развитие производства, новые рабочие места и налоги».

Поиском такого сопряжения в регионе будет озадачен Совет главных конструкторов, созданный при региональном правительстве, и инжиринговый центр на базе Вятского государственного университета.