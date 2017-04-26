Конец нефтяного кризиса? Норвегия будет бурить в Арктике как никогда много

Осло, , 17:50 — REGNUM В 2017 году на норвежском шельфе Баренцева моря будет пробурено 15 разведочных скважин — рекордное количество для последних лет «нефтяного кризиса». Об этом, как сообщает Reuters, заявила глава Норвежского нефтяного директората Бенте Ниланд.

Отметим, в 2014 году, когда началось затяжное падение цен на нефть, компании пробурили 13 разведочных скважин. Из нынешних 15 шесть или семь скважин будут принадлежать государственной компании Statoil, одна из них будет расположена в бывшей «серой» зоне — участке, который оспаривали Россия и Норвегия.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Норвежский нефтяной директорат объявил, что предполагаемые неразведанные запасы нефти и газа в Баренцевом море превзошли прогнозы специалистов. По результатам исследования 170 000 квадратных километров дна к юго-востоку от Шпицбергена до границы с Россией Норвежский нефтяной директорат заявил, что участок может содержать около 1.4 млрд кубометров нефтяного эквивалента. Это столько же, сколько содержит южная часть Баренцева моря, которая по площади вдвое больше исследованной территории. Таким образом, теперь на Баренцево море приходится 65% всех неразведанных запасов нефти и газа Норвегии.

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