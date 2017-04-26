Среда, 26 Апреля 2017 года
18:53:46 МСК

Конец нефтяного кризиса? Норвегия будет бурить в Арктике как никогда много

Экономика

Падение цен на нефть ранее отразилось на инвестициях в нефтегазовую отрасль королевства

Добфча нефти
Иллюстрация: Kazanreporter.ru
Добфча нефти

Осло, 26 апреля 2017, 17:50 — REGNUM  В 2017 году на норвежском шельфе Баренцева моря будет пробурено 15 разведочных скважин — рекордное количество для последних лет «нефтяного кризиса». Об этом, как сообщает Reuters, заявила глава Норвежского нефтяного директората Бенте Ниланд.

Отметим, в 2014 году, когда началось затяжное падение цен на нефть, компании пробурили 13 разведочных скважин. Из нынешних 15 шесть или семь скважин будут принадлежать государственной компании Statoil, одна из них будет расположена в бывшей «серой» зоне — участке, который оспаривали Россия и Норвегия.

Читайте также: Нефть — наше все: Норвегия приглашает компании бронировать шельф

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Норвежский нефтяной директорат объявил, что предполагаемые неразведанные запасы нефти и газа в Баренцевом море превзошли прогнозы специалистов. По результатам исследования 170 000 квадратных километров дна к юго-востоку от Шпицбергена до границы с Россией Норвежский нефтяной директорат заявил, что участок может содержать около 1.4 млрд кубометров нефтяного эквивалента. Это столько же, сколько содержит южная часть Баренцева моря, которая по площади вдвое больше исследованной территории. Таким образом, теперь на Баренцево море приходится 65% всех неразведанных запасов нефти и газа Норвегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвежские запасы нефти в Арктике удвоились

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное