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В Ярославле после протестов отменили строительство восьмиэтажки

Экономика

Вместо нее построят два четырехэтажных дома

Встреча с жителями
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Встреча с жителями

Ярославль, 26 апреля 2017, 17:22 — REGNUM  В Ярославле после возмущения жителей частного сектора Красноперекопского района было решено отменить строительство восьмиэтажного жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Жители улиц Нагорной и 2-я Новостройка протестовали против возведения многоэжтажного жилого дома посреди малоэтажной застройки. При этом разрешение на строительство дома было выдано буквально накануне изменений правил землепользования и застройки, запрещающих такое строительство. 1 марта жители частного сектора при поддержке коммунистов провели пикет у здания мэрии города, а свои требования передали через депутатов мэру Владимиру Слепцову, которого в этот день избрал главой города муниципалитет.

Слепцов пообещал разобраться, и 25 апреля провел встречу с жителями, на которой пообещал вместо одного дома построить два, но меньшей этажности. Первый вице-мэр Ярославля Сергей Тарасов пообещал вести работы в тесном контакте с жителями улицы, «чтобы все всех устраивало».

«Также подрядчик предусмотрит и парковку, и детские площадки, выполнит благоустройство территории. По поручению мэра мы внимательно следим за недопустимостью точечной застройки в городе и соблюдением правил организации строительства», — заявил Сергей Тарасов.

Местные жители удовлетворены компромиссным решением. Одна из них, Ольга Арсеньева, рассказала ИА REGNUM, что цель не допустить строительства восьмиэтажного дома достигнута. Вместе с тем она уточнила, что пока неизвестно, будут ли на этом месте построены две четырехэтажки.

«Это преждевременные выводы. На этом участке, я думаю, вряд ли войдут два четырехэтажных дома. В любом случае того, чего мы добивались — застройка не более четырех этажей, — удалось достичь. Мы не против, чтобы осваивали и благоустраивали территорию, но не высотными монстрами, а чтобы было гармонично и эстетично», — резюмировала Арсеньева.

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Строительство жилья
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