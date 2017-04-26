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Латвия теряет иностранных туристов

Экономика

Те, что приезжают, тратят меньше – сокращение составило 13,1%

Рига, 26 апреля 2017, 17:05 — REGNUM  В Латвии общее число туристов сократилось на 11,4% несмотря на то, что количество ночевок иностранных туристов в Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 7,6%, а средняя продолжительность пребывания в Латвии составила 4,9 суток (+0,9). Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Согласно данным ЦСУ, иностранные туристы в Латвии потратили 645,2 млн евро — на 97 млн евро (13,1%) меньше, чем в 2015 году. Чаще всего латвийскую границу пересекали гости из соседних Литвы (40,4%), Эстонии (20,6%) и России (8,8%).

В свою очередь сократилось число гостей из Швеции — на 63%, Турции — на 40%, Дании — на 39,2%, Бельгии — на 32,9%, с Украины — на 23%, из Чехии — на 15,1% и Швейцарии — на 13,3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году выросло число туристических поездок в Россию из стран Прибалтики. Так, из Эстонии было совершено (309 тысяч турпоездок, +18% по сравнению с 9 месяцами 2015 года), Латвии (220 тыс., +4%) и Литвы (188 тыс., +8%). В 2016 году вырос турпоток в Россию из стран Западной Европы: из Германии (479 тыс., +2%), Италии (157 тыс., +1%) и Франции (143 тыс., +4%), а также из США (213 тыс., +3%).

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Туризм
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