Среда, 26 Апреля 2017 года
17:24:01 МСК

Россия модернизирует оборонно-промышленный комплекс Кубы

Экономика

На аналогичное участие России претендует еще ряд стран Латинской Америки

Москва, 26 апреля 2017, 16:48 — REGNUM  Россия проводит модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса республики Куба, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По словам Анатолия Пунчука, двусторонне российско-кубинское соглашение было подписано в 2016 году и работа по его реализации ведется.

Подробности и детали этого проекта замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству уточнять не стал.

При этом Анатолий Пунчук отметил, что на аналогичное участие России в судьбе своего ОПК претендует еще ряд стран Латинской Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба получит от России помощь для восстановления после урагана «Мэтью»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
ещё главное