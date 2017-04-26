Россия модернизирует оборонно-промышленный комплекс Кубы

Москва, , 16:48 — REGNUM Россия проводит модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса республики Куба, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По словам Анатолия Пунчука, двусторонне российско-кубинское соглашение было подписано в 2016 году и работа по его реализации ведется.

Подробности и детали этого проекта замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству уточнять не стал.

При этом Анатолий Пунчук отметил, что на аналогичное участие России в судьбе своего ОПК претендует еще ряд стран Латинской Америки.

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