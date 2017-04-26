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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Экономика

Данные Росстата

Москва, 26 апреля 2017, 16:32 — REGNUM  В России за неделю (18−24 апреля) индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала апреля — 100,4%, с начала года — 101,4% (апрель 2016 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 102,5%), сообщили в Росстате.

За неделю цены на свинину выросли на 0,4%, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, молоко, печенье, муку и вермишель — на 0,2−0,3%.

Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1,3%, баранина, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая и пшено — на 0,2−0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%, в том числе на капусту белокочанную — 17,8%, лук — 9,1%, картофель — 6,5%, морковь — 5,0%, помидоры — 3,0%. В то же время огурцы подешевели на 3,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте инфляция достигла рекордного минимума — 0,1%.

По данным ЦБ РФ, инфляция в России снизилась в годовом выражении до 4,1%. Регулятор планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.

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Инфляция
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