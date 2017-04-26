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Южный Урал зовет концессионеров из Венгрии

Экономика

А также инвесторов в строительство к саммиту ШОС, встрече БРИКС и в сельхозпереработку

Челябинск, 26 апреля 2017, 16:23 — REGNUM  Приглашение к участию в крупных инвестиционных проектах Южного Урала высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский чрезвычайному и полномочному послу Венгрии в РФ Яношу Балла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

На встрече, которая состоялась сегодня, 26 апреля, в правительстве Челябинской области послу Венгрии в РФ Яношу Балла было предложено принять участие в возведении конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. В ответ посол предложил обсудить детали проекта на предстоящем летом 2017 года Петербургском международном экономическом форуме, на котором будут потенциальные инвесторы и представители венгерских банков, работающих в России.

«Между Челябинской областью и Венгрией сложились прочные партнерские отношения. В прошлом году совместный товарооборот составил 15,5 млн долларов, из которых 11 млн — наш экспорт. Безусловно, эта цифра не раскрывает всего потенциала наших отношений. Мы готовы поддерживать совместные культурные и экономические проекты, будем оказывать поддержку и защиту инвесторов из Венгрии», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Руководство Челябинской области высказалось о необходимости усилить работы по строительству, хранению и переработке овощей компании «Оптимум», проект которого реализуется совместно челябинскими и венгерскими бизнесменами. Европейских партнеров из Венгрии, в лице директора по международным связям водопроводной компании Будапешта Яноша Гомбасеги, пригласили к участию в конкурсе на концессию челябинской водоканализационной системы.

Кроме экономических проектов в Челябинской области стороны обсудили культурные и гуманитарные связи. Почетный консул Венгрии в Челябинске Виктор Лощенко анонсировал социально-культурные мероприятия, которые состоятся в столице Южного Урала.

Отметим, сегодня 26 апреля, состоялось открытие Почетного консульства Венгрии, которое будет курировать экономические, социальные и культурные взаимоотношения Венгрии и Челябинской области. Венгерская сторона выразила заинтересованность в развитии совместных проектов в сфере водоканализационных услуг и агропрома. Был отмечен интерес Челябинска к венгерским автобусам нового поколения. В открытии консульства приняли участие вице-губернатор Руслан Гаттаров, министры правительства и депутаты Заксобрания региона, бизнесмены.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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