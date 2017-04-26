ОНФ выявил недоработки в системе движения отходов по Костромской области

Кострома, , 15:52 — REGNUM Эксперты ОНФ считают, что в территориальной схеме Костромской области по обращению с отходами содержатся необъективные данные. Информация об этом сегодня была опубликована на сайте организации.

Среди недоработок, выявленных экспертами, — неполнота указанных данных, использование неверных параметров.

По словам координатора проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, в территориальной схеме «отсутствуют данные по ряду полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов — прим. ИА REGNUM ), а также по проектным и остаточным мощностям объектов хранения»

Также сообщается, что в документации отсутствует информация об «объектах по обезвреживанию ТКО, частичная разбивка по фактическим и проектным мощностям объектов обработки ТКО и предприятий по утилизации, обезвреживанию отходов деревообработки».

Специалисты считают, что территориальную схему Костромской области надо доработать. Конкретные предложения по пересмотру планируется отправить губернатору области Сергею Ситникову.

Справка ИА REGNUM .

Территориальная схема — свод материалов,в которых описывается вся система движения отходов на территории области. Эта информация используется для прогнозирования объемов образующихся отходов и планирования работ по их утилизации.

Согласно закону, за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов отвечают власти области.